US Open Jannik Sinner in surplace | liquida Michelsen e approda ai sedicesimi

(Di giovedì 29 agosto 2024) E un’altra vittoria è arrivata.sale a quota 50 vittorie in 55 incontri disputati in questo 2024. Nel secondo turno degli US2024, il n.1 del mondo insi è imposto contro lo statunitense Alex(n.49 ATP) con il punteggio di 6-4 6-0 6-2. Dopo un primo set in cuinon è stato così lucido nel gestire per due volte un break di vantaggio, l’azzurro ha inserito il pilota automatico enon ha tenuto più il ritmo. 27? nella seconda frazione e 31? nella terza rappresentano il quadro della situazione. Sul cammino dell’altoatesino ci sarà nel terzo round l’australiano Chris O’Connell, uscito vittorioso dal match contro Mattia Bellucci. Nel primo set buone letture in risposta die break immediato. Il servizio non dà una mano al nostro portacolori. Bravoad approfittarne e a pareggiare i conti.