US Open 2024 Lorenzo Musetti cancella due match-point e vince al quinto set la battaglia contro Kecmanovic nel 2 turno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Unavinta.l’ha spuntataMiomirnel secondodegli US. Il toscano (n.18 del ranking) ha piegato la resistenza del serbo in undurato 3 ore e 50 minuti di gioco sullo score di 3-6 6-4 6-4 2-6 7-5. Un susseguirsi di emozioni in cui i ribaltamenti di fronte sono stati molteplici e alla fine ha prevalso la grande classe diche, pur non giocando una grande partita, è riuscito a emergere sul filo di lana. Il carrarino, quindi, approda al terzodove ci sarà lo statunitense Brandon Nakashima. Nel primo set la risposta difa la differenza. Il balcanico legge sempre molto bene le traiettorie del servizio dell’italiano e il break del terzo game è la logica conseguenza.ha una mini chance nell’ottavo game, andando sul 30-30, ma ai vantaggi non è sufficientemente lucido.