Umbria Jazz a Terni Week-end di concerti

(Di giovedì 29 agosto 2024)torna acon “UJend“ in scena da giovedì 12 a domenica 15 settembre. Confermata la formula, con un pluralismo di generi musicali in grado di andare incontro a gusti diversi. Nel cartellone, disponibile nella sua interezza del 5 settembre, spiccano due proposte in arrivo dall’Africa: il “desert rock” del Touareg Bombino, che combina l’amore per la chitarra elettrica con le tradizioni musicali del suo popolo, e Les Amazones d’Afrique, singolare gruppo al femminile fondato nel Mali e attivo, con gli ovvi cambi di formazione, da quasi 20 anni. La Black Music sarà interpretata dal bluesman Alabama Mike, uno dei più famosi della scena blues della West Coast, e dalla calda voce soul di Michelle David, in esclusiva italiana.