Torna la Festa del vino dei sapori e dei saperi vesuviani

(Di giovedì 29 agosto 2024)per la sua 24esima edizione la “del, deie dei” a Boscoreale, in provincia di Napoli. Il tradizionale appuntamento con il gusto, ma anche con gli spettacoli, il divertimento e ovviamente il buon, animera’ nuovamente le strade e le piazze del centro storico di Boscoreale. La iniziera’ venerdi’ 11 ottobre con un’anteprima dedicata aimanizione, per poi proseguire sabato 12 e domenica 13 ottobre, quando a partire dalle ore 18.30 sara’ attivo il percorso enogastronomico, arricchito quest’anno da tante novita’ e qualche gradita conferma. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale “Il Nuovo Vesuvio”, presieduta da Angelo Cesarano, si propone anche per questa edizione di ripetere il grande successo di pubblico del 2023.