Ti spacco la testa l’escalation di violenza contro una coppia di anziani

(Di giovedì 29 agosto 2024) Castiglione del Lago, 29 agosto 2024 – “È stato lui a scagliarsidi noi. Mai dato calci e pugni, ci ha aggredito lui e noi ci siamo difesi”. Vogliono tornare a casa per l’inizio della scuola i due cugini arrestati a Pozzuolo Umbro e ora trasferiti in due strutture per minorenni fuori regione in esecuzione alla ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni dell’Umbria su richiesta del pm Flaminio Monteleone. Davanti al gip Giuseppina Arcella ieri mattina i due ragazzi - sentiti nell’interrogatorio di garanzia assistiti dai difensori Fabio Maddalena, Raffaella Scoscini e Francesco Simioli - hanno respinto le accuse negando i pesanti addebiti. Quella descritta nelle carte dell’inchiesta (nata a seguito della denuncia di unadidel posto) è una escalation diinnescata da liti di vicinato.