Terno d’Isola a un mese dall’omicidio di Sharon regna la paura | Un serial killer tra noi Non usciamo più la sera

(Di giovedì 29 agosto 2024) Voci di paese e silenzi tratteggiano l’immagine di una cittadina spaventata. A, cittadina della Bergamasca con poco più di cinquemila abitanti, non sono molte le persone che escono la, pochissime le donne, nessuna da sola. È passato undell’omicidio diVerzeni, la giovane donna uccisa a coltellate per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio mentre camminava non lontano da casa sua, ma sui cittadini incombe una coltre dialimentata dal delitto ancora irrisolto e da un assassino senza nome. Omicidio di, parla il pizzaiolo testimone: ecco chi è l'uomo scomparso da un, io minacciato dopo che ho parlato “È una tragedia per quella ragazza, ma anche per il Paese perché non si riesce a capire chi è. Se fosse un folle ancora in giro siamo tutti a rischio”, dice una signora che vive ada 27 anni.