Tennistavolo giornata stregata per i doppi azzurri alle Paralimpiadi | tre coppie italiane eliminate

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si chiude con un bilancio di tre sconfitte in tre match per l’Italia la primadeldi Parigi 2024: escono di scena Brunelli/Rossi nelo femminile WD5, Crosara/Falco nelo maschile MD4, e Crosara/Ragazzini nelo misto XD7. Nei quarti di finale delo femminile WD5 le azzurre Michela Brunelli e Giada Rossi, accreditate della seconda testa di serie, cedono il passothailandesi Dararat Asayut e Chilchitparyak Bootwansirina, duo numero 5 del seeding, capaci di imporsi in rimonta per 3-1 (7-11, 11-9, 11-8, 11-8). Nei quarti di finale delo maschile MD4 gli italiani Federico Crosara e Federico Falco, coppia numero 7 del tabellone, vengono battuti dai più quotati sudcoreani Cha Soo Yong e Park Jin Cheol, duo testa di serie numero 2, con lo score di 3-0 (13-11, 11-4, 11-8).