Stefano De Martino debutta alla conduzione della nuova edizione di Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 agosto 2024)De, uno dei volti più apprezzatitelevisione italiana, si prepara are come conduttore di, una delle trasmissioni più amate dal pubblico. Il celebre game show di Rai 1 ripartirà il 2 settembre, con una veste rinnovata e un tocco di vintage, ma senza perdere il suo spirito tradizionale.Deal timone di “” (Credits: ANSA) – VelvetMagUn’eredità importante Subentraredi un programma di successo come, già condotto da personaggi del calibro di Paolo Bonolis e Amadeus, è una sfida importante. Tuttavia,Desembra pronto a raccogliere il testimone con entusiasmo e determinazione. L’ex ballerino, oggi affermato conduttore televisivo, ha dichiarato di voler mantenere la tradizione del programma, ma con l’opportunità di aggiungere un tocco personale.