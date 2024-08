Sta finendo il riso corsa nei supermercati per acquistarlo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 29 agosto 2024) Le scorte disi stanno esaurendo, la popolazione ha dato il via all’assalto aiper andare ad assicurarsi le ultime rimaste In Giappone è iniziata laal. Il motivo? Il terrore dovuto per le minacce di un super terremoto, una serie di tifoni e per una festa nazionale che durerà circa una settimana. Un insieme di situazioni che ha spinto il popolo giapponese a correre nei negozi per acquistare quello che è considerato l’alimento base più amato della nazione. Unache il governo ha voluto rallentare spingendo gli abitanti a non farsi prendere dal campo e stare tranquilli. Un impiegato di una filiale della famosa catena diFresco ha spiegato ai microfoni dell’AFP: “Quest’estate siamo riusciti a procurarci solo la metà della quantità dinormale e i sacchi disono andati esauriti rapidamente“.