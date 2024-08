Sorteggio Champions League tutta la fase campionato con l’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si è appena concluso l’incredibiledi, con un clamoroso nuovo format che vede trentasei calendari diversi (uno per ciascuna partecipante). Ecco tutto il riepilogo, conche dalla prima fascia ha pescato Arsenal e Manchester City.SQUADRE PRIMA FASCIA PSG: Manchester City in casa, Bayern Monaco in trasferta, Atlético Madrid in casa, Arsenal in trasferta, PSV Eindhoven in casa, Red Bull Salisburgo in trasferta, Girona in casa, Stoccarda in trasferta. Liverpool: Real Madrid in casa, RB Lipsia in trasferta, Bayer Leverkusen in casa, Milan in trasferta, Lille in casa, PSV Eindhoven in trasferta, Bologna in casa, Girona in trasferta.