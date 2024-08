Siccità nel Pesarese | la situazione resta critica decise nuove misure

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Pesaro, 29 agosto 2024 - Nuova riunione questa mattina del Comitato provinciale di Protezione civile per valutare laidrica nel. Incontri periodici nel corso di questa estate, convocati su iniziativa della Regione e della Prefettura di Pesaro-Urbino. Permane lo stato di crisi dopo la decisione della scorsa settimana di riaprire i due pozzi di emergenza presenti sul territorio, quello di Sant'Anna e quello del Burano, stabilendo un’immissione di 150 litri di acqua per il primo e una di 240 litri al secondo per l’altro.