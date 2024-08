Rossano Sasso | Io leghista del Sud dico sì all’autonomia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024), deputato della Lega eletto in Puglia, è commissario del partito in Calabria. Il suo compito è di portare il Carroccio al più presto al congresso locale. Intanto però l’autonomia differenziata comincia a creare qualche tensione, sia in maggioranza a Roma che nella sua regione. Come vive la sfida per l’autonomia undel Sud in una regione guidata da Forza Italia e il cui presidente ha chiesto una moratoria? "Serenamente, anche da cittadino del Sud. Per me la legge è l’occasione per un’assunzione di responsabilità da parte degli amministratori locali. Bisogna poi ricordare che questa legge rappresenta l’attuazione della riforma del Titolo V, introdotta dalla sinistra. Le perplessità del governatore Occhiuto sono politicamente giustificabili: Forza Italia vuole differenziarsi al Sud.