Roma Ztl notturne | varchi di nuovo attivi da settembre Gli orari

(Di giovedì 29 agosto 2024), 30 agosto 2024 – Dopo la sospensione del mese di agosto, dadiper le zone a traffico limitatocon i consueti: – Centro storico e Testaccio, il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3; – San Lorenzo e Trastevere, dal mercoledì al sabato dalle 21:30 alle 3. Invariati glidelle diurne: – Ztl diurna del Centro è attiva dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 18, il sabato dalle 14 alle 18. Nei festivi infrasettimanali, come giovedì 15 agosto, è spenta; – Ztl Tridente è in funzione dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 19, il sabato dalle 10 alle 19. Nei festivi infrasettimanali è spenta; – Ztl diurna di Trastevere è in vigore dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 10 e nei festivi infrasettimanali è spenta. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.