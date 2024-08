Roma a Massimina parte l’esperimento bus a chiamata | come funziona

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – Da mercoledì 4 settembre partirà la sperimentazione del bus anella zona di. Il nuovo servizio, gratuito e accessibile a tutti, attivo 7 giorni su 7, festivi inclusi, dalle 5,30 alle 24, andrà a integrare le linee del trasporto pubblico esistenti e servirà a rendere più capillare l’offerta di mobilità collettiva coprendo anche zone del quartiere dove i bus di linea non transitano. Un passaggio che invece potrà essere garantito dalle vetture “a richiesta”, più piccole e agili, con capacità di 8 posti e predisposte per il trasporto di una carrozzina in caso di passeggeri a ridotta capacità motoria. Il servizio si adatterà in modo flessibile alle richieste dell’utenza e sarà utilizzabile sia per gli spostamenti nel quartiere sia per quelli da e verso la stazione Fs Aurelia.