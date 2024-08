Pasta Barilla viaggia nel Mediterraneo per diffondere cultura gastronomica all?estero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (Adnkronos/Labitalia) – Cibo e turismo: un connubio che da sempre attiratori da tutto il mondo alla ricerca di esperienze nuove e autentiche. Il turismo enogastronomico è infatti una delle principali attrattive per chi vuole andare alla scoperta di nuove mete assaporando i piatti tipici locali e godendo di esperienze sempre più di alto livello, che possono essere vissute anche a bordo di una nave da crociera. Il settore delle crociere infatti, come ricorda rinomata rivista statunitense Forbes, sta aprendosi sempre più a nuovi servizi e attività da far sperimentare ai propri ospiti, tra queste l?esperienza che lega Academiae il gruppo Atlas Ocean Voyages.Academia, la ‘Food Academy’ del Gruppo, è infatti salita a bordo della nave World Traveller che ha solcato ilnel corso del 2024.