Paralimpiadi Parigi 2024 streaming e diretta tv | dove vedere i Giochi

(Di giovedì 29 agosto 2024)tv:Oggi, 29 agosto, cominciano le gare delledi. Maseguire iParalimpici? Le gare saranno trasmesse dalla Rai. In tutto 4400 atleti, con almeno 184 delegazioni. L’Italia si presenterà all’appuntamento con la squadra più numerosa di sempre composta da 141 atlete e atleti che competeranno in 17 discipline: atletica, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon. Il canale olimpico è Rai 2, altre dirette saranno visibili su Rai Sport e insu Rai Play. In tv Leiniziano il 28 agostocon la Cerimonia di apertura. Le gare partiranno dal 29 agosto e andranno avanti fino alla chiusura dell’8 settembre.