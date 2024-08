Mai avremmo pensato a un epilogo così

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Litigate? Quasi ogni giorno. Ma nessuno avrebbe maiad undel genere". Non c’è molta voglia di parlare tra i vicini di casa di Giuseppe Sgroi, l’operaio di 54 anni morto nella notte tra martedì e ieri nell’appartamento al terzo piano di una palazzina arancione di viale dei Mille a Cilavegna. Per la sua morte, indiziati di omicidio volontario, sono in stato di fermo il fratello Massimo, 52 anni, incensurato ed un amico, Giuseppe Di Stefano, 34 anni, con precedenti alle spalle, che viveva con loro.ha disposto ieri il sostituto procuratore della Repubblica di Pavia, Valentina Terrile. I due uomini sono in carcere. Sarebbero stati loro, secondo i primi elementi raccolti dagli investigatori, a colpire al volto con una tremenda sequenza di pugni l’operaio, sino a causarne la morte. I litigi in quella casa, soprattutto tra i due fratelli, erano all’ordine del giorno.