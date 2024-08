Le pagelle Pisseri un altro miracolo Berti è una certezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024)6,5: compie unsu Ceresoli e salva il vantaggio. Non si scompone quando il Catanzaro alza la voce. Curto 6: soffre le giocate basse e veloci, ma questo si sapeva. Sbaglia un rinvio e ne nasce un rischio per, nella ripresa salva la rete su tocco ravvicinato di Seck. Ciofi 7: dai suoi recuperi partono entrambe le azioni dei gol. Come centrale non fa sentire la mancanza di Prestia, incrocia i tacchetti soprattutto con Pittarello e regge l’urto di un duello prevalentemente fisico. Mangraviti 6,5: dalle sue parti succede poco ed è quello il compito del difensore Adamo 7,5: bagna l’esordio da titolare con la prima rete in B. Qualche errore banale in avvio, poi ci prende le misure. Secondo tempo maiuscolo, sfiora la doppietta ed è efficace anche in fase difensiva Ceesay sv. Calò 6: corre tanto ma non sempre con profitto.