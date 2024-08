LA Knight | Lo US Title che detengo verrà messo in palio più spesso gli darà prestigio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 29 agosto 2024) LAha vinto lo United Statesa SummerSlam dopo aver sconfitto Logan Paul, in un momento che ha certamente reso felici i fan. In una recente intervista a La Causerie, aè stato chiesto se il suo titolo debba essere ancor di più valorizzato. Le sue parole “Se debba o meno recuperarenon sta a me dirlo. So solo che ora che lo, lo renderò un titolo molto importante. Se questo significa che dovrò affrontare qualcuno questa settimana, la prossima o quella successiva, allora è quello che farò. Posso dire con certezza che lo vedreteinmolto di più ora rispetto a prima con Logan Paul, solo per il fatto che io sono più presente. Quindi, se questo glipiùo meno, lo vedremo, ma potete scommettere che sarà sicuramente una cintura importante”.