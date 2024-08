Italiano arrestato | Costruiva barconi per migranti Tunisia-choc | cos' hanno trovato a casa sua

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un cittadinoè statoinper aver fabbricato imbarcazioni utilizzate daiirregolari che salpano dal Paese nordafricano per attraversare il Mediterraneo. Lo ha reso noto il portavoce dei tribunali di Sousse e Mahdia, Farid Ben Jha, nel corso di un intervento su Jawhara Fm, secondo quanto riportano i media tunisini. Il portavoce ha spiegato che nell'ambito di un'indagine aperta in seguito all'arresto di sei persone che si preparavano a migrare illegalmente è stata identificata la persona dietro la fabbricazione delle imbarcazioni. È unche vive a Monastir che possiede un laboratorio di produzione di barche e che aveva precedentemente lavorato in una fabbrica di produzione di barche. Ben Jha ha precisato che la polizia haanche della droga nella sua abitazione.