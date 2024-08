Inter-Atalanta nell’ultimo confronto sentenze e veleni! Uno in dubbio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024)è già una sfida importante alla terza giornata di campionato. Innanzitutto perché si scontrano i Campioni d’Italia contro i vincitori dell’ultima Europa League e in secondo luogo perché entrambe le squadre vogliono chiudere con una vittoria prima della sosta per le Nazionali. Di seguito la situazione in casaMOTIVAZIONI –è la partita che si disputerà domani, venerdì 30 agosto, a San Siro alle ore 20.45. La partita, valevole per la terza giornata di campionato, presenta sempre grandi motivazioni poiché si affrontano due grandi squadre, una Campione d’Italia e l’altra d’Europa, ambiziose e belle da vedere. Nonostante si tratti solo della terza giornata di campionato, è lecito attendersi un bello spettacolo nonché due squadre agguerrite.