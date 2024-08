Il Napoli insiste per Ebimbe | ecco l’ultimo rilancio per convincere l’Eintracht

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sotto la guida di Antonio Conte, il club partenopeo cerca di assicurarsi l’esternoper rinforzare le fasce e completare la rosa. Con il calciomercato che entra nella fase finale, ilè pronto a fare un nuovo tentativo per assicurarsi l’esterno destro Eric Junior Dina. Secondo le ultime indiscrezioni di TuttoMercatoWeb.com, il club partenopeo starebbe preparando un’offerta ‘migliore’ perFrancoforte. Dopo l’iniziale rifiuto per la prima proposta, ilsembra intenzionato a mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto, una formula che potrebbe risultare più appetibile per i tedeschi rispetto al diritto di riscatto. Dina, classe 2000, è un giovane talento formatosi nel settore giovanile del Paris Saint-Germain.