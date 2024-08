Emma ferma un concerto | scambia una proposta di matrimonio per malore

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 29 agosto 2024) Per la nuova rubrica di Biccy ‘ai concerti può succedere di tutto’, ecco un nuovo episodio, questa volta la protagonista èMarrone. Dopo i fuochi d’artificio molesti per lo show di Giusy Ferreri, la lite tra spettatori a quello di Michele Zarrillo e il ritardo condito daallo spettacolo di Arisa, in questo caso al centro di tutto c’è una coppia. In uno degli ultimi concerti della Marrone due ragazzi hanno coronato il loro amore in maniera molto particolare. Nel bel mezzo dello show di Catania un ragazzo si è inginocchiato ed ha chiesto al compagno di sposarlo, la folla si è allargata intorno ai due, maha pensato subito al peggio. La cantante ha creduto che qualcuno si fosse sentito male: “Fermi, che succede, si sentono male. Ragazzi aprite un tunnel, fate qualcosa, apritevi! Aprite.