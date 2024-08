Donzellli la stoccata | Arianna Meloni faceva politica quando Renzi era alla Ruota della fortuna video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) A In Onda, programma di approfondimento politico di La7 condotto da Luca Telese e MAprile, è stato ospite Giovanni Donzelli. Il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia in due interventi distinti ha ribaltato le tesi dei conduttori e rintuzzato le considerazioni del direttore del CorriereSera Fontana sul presunto isolamento dell’Italia in Europa”; (“Non bisogna essere zerbini per farsi rispettare”). Nella puntata del 28 agosto tiene ancora banco la rivelazione, da parte di Sallusti, di una sospetta indagine su. Che avrebbe la colpa (che non ha) di un traffico di influenze per il suo attivismo nelle nomine governative e nelle aziende di Stato. Entrambe le circostanaze sono stete smentite categoricamente dall’interessata.