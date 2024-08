Disclaimer – la vita perfetta Cate Blanchett e Cuaron a Venezia 2024 tra traumi sepolti e segreti

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 29 agosto 2024) Oggi ail regista Alfonsoha presentato la miniserie Apple+– la, tratta da un romanzo di Renée Knight. Accanto ac’eranoe Kevin Kline.ha aggiunto che ha approcciato alla serie come se fosse un film, impiegando più di un anno per le riprese.e Sacha Baron Cohen inha spiegato che aveva letto il romanzo della Knight anni fa e nella sua mente aveva già pensato ad un film, ma non aveva idea di come realizzarlo, perché è molto lungo. Molti anni dopo però ha pensato ad una serie televisiva. A quel punto, mentre lavorava alla sceneggiatura, ha pensato a. “Quando ho scritto la sceneggiatura avevoin mente ed ero terrorizzato dal fatto che lei potesse rifiutare.