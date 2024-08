Cocciaretto-Pavlyuchenkova oggi in tv | orario canale e diretta streaming secondo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Elisabettase la vedrà contro Anastasianel match valido per ildegli US. Superando Baindl, alla quale ha lasciato soltanto tre games al primo, la marchigiana ha ottenuto almeno una vittoria in carriera in tutte quattro le prove del Grand Slam. Ora sente l’odore di un possibile matchup nei sedicesimi contro Iga Swiatek. Per arrivarci bisogna superare l’esperta russa, accreditata della 30^ testa di serie e vittoriosa contro l’australiana Preston al primo. Stando alla classifica parte con i favori dei pronostici Pavlyluchenkova, ma in una partita che chiusa non lo è affatto. Elisabetta ha espresso un ottimo tennis al debutto e anche la condizione fisica sta migliorando dopo i problemi di inizio estate.