Cinque consigli per le camminate in montagna

(Di giovedì 29 agosto 2024) Più si sale, meno ossigeno è disponibile. Questa è una regola fissa. Ed è proprio questa situazione che in qualche modo può predisporre chi è maggiormente sensibile ai malanni delle alte quote, anche e soprattutto se non si è perfettamente in forma per età o per malattia. Così, è importante non esagerare. Ed adattarsi progressivamente, per ridurre i rischi di mal di testa, tachicardie, affanno, difficoltà a riposare normalmente ed altri fastidi. Insomma: è sempre importante acclimatarsi. Magari sfruttando i segreti dei colibrì. Se non ci credete andate a rileggere una ricerca di qualche tempo fa, condotta all’istituto americano CalTech, che ha preso spunto proprio dalle caratteristiche di questi piccolissimi volatili.