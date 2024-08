Caro The Bear ti preferivamo da paninaro zozzo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 29 agosto 2024) La cena "funerale" non si augura a nessuno. Quando i ristoranti chiudono non c'è mai da essere contenti, anche se sono posti mediocri, perché dietro a un'insegna che si spegne ci sono le persone che vi hanno lavorato. E che purtroppo un lavoro non ce l'hanno più. Quindi non si piange per i piatti iconici, l'esperienza perduta, i vini che non si ha più l'opportunità di bere, tanto meno per le lagne poetiche degli chef che fanno interviste tutte uguali. Si piange, o perlomeno si dovrebbe, per i suoi lavoratori. Era quindi difficile rendere la cena "funerale" che chiude la terza stagione di Theil momento meno empatico di tutta la serie tv.