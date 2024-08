Bologna in Champions League | quando si tengono i sorteggi e come funzionano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – Tempo di iniziare a sognare le notti europee per ilche questo pomeriggio conoscerà i suoi avversari nella2024/2025. Oggi si terranno infatti iche decreteranno le avversarie dei rossoblù nella massima competizione europea per club. La cerimonia si terrà al Grimaldi Forum di Monte-Carlo, con il presidente Joey Saputo che parteciperà all’evento insieme al figlio Luca e all’Amministratore Delegato Claudio Fenucci. Nuovo format La squadra emiliana torna così nell’Europa dei grandi a 60 anni dall’ultima partecipazione: era la Coppa dei Campioni del 1964 e ilfu eliminato dall’Anderlecht al primo turno. A sei decadi di distanza, il trofeo ha tutt’altro nome e soprattutto da questa stagione un nuovo format: addio ai gironi che hanno caratterizzato gli ultimi anni, sostituiti da un raggruppamento unico in stile campionato.