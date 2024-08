Benevento in arrivo un terzino e un esterno d’attacco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlnon dovrà attendere il gong del mercato previsto alla mezzanotte del 30 agosto perché i giallorossi hanno in pugno ildestro Shady Oukhadda del Modena e l’offensivo Giuseppe Borello del Monopoli, classe 1999, che aveva il contratto in scadenza nel 2025 con i pugliesi. A conti fatti queste due operazioni potrebbero essere le ultime in entrata per ilperché l’deldel Modena consentirà a mister Auteri, quando necessario, di spostare Berra al centro delle difesa in attesa del pieno recupero di Meccariello. Borello, invece, sarà il sostituto ideale di Lamesta in una casella che era rimasta vuota nello scacchiere giallorosso. Per Oukhadda la formula dell’approdo nel Sannio sarà quella del prestito con diritto di riscatto mentre ilpreleverà in maniera definitiva il cartellino di Borello.