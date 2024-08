US Open 2024 | McDonald dura un’ora Sinner vince in rimonta in quattro set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Jannikbatte Mackenzienel primo turno degli USe accede al turno successivo, dove affronterà Alex Michelsen. C’era grande attesa di rivedere in campo l’azzurro dopo il caso Clostebol: il numero uno del ranking appare contratto in avvio di partita, in grande difficoltà al cospetto di un avversario pimpante e perfetto in tutte le letture; l’inerzia cambia improvvisamente dopodi gioco, e alla fineper 2-6 6-2 6-1 6-2. “Non ho cominciato nel migliore dei modi, ma la prima partita del torneo non è mai facile – ha spiegatoa caldo –. Ho provato a rimanere in partita mentalmente e a ritrovare ritmo, e nel secondo set ci sono riuscito. Domani ho un giorno di riposo e poi cercherò di trovare più ritmo nella prossima partita, c’è molto da migliorare”.