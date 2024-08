Us Open 2024 gli italiani in campo oggi mercoledì 28 agosto | secondo turno per Musetti e Berrettini Orari e tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) New York, 28– Il primo italiano a scendere inneldegli Ussarà Lorenzo. Il bronzo olimpico, reduce dal successo per 3-1 (7-6, 1-6, 6-1, 7-5) ai danni dell'americano Reilly Opelka, si troverà dall'altra parte della rete il serbo Miomir Kecmanovic, che viene dall'affermazione - per ritiro del suo avversario al quinto set - contro il giapponese Yoshihito Nishioka. I precedenti sorridono al nativo di Carrara, avanti 2-1. Il nostro portacolori ha festeggiato per 6-3, 6-4 in occasione della semifinale dell'Atp 250 di Napoli del 2022 e per 7-6, 6-0 al primodel Masters 1000 di Montecarlo 2023, mentre il numero 54 della classifica mondiale si è imposto nel match valido per la semifinale di Coppa Davis dello scorso anno a Malaga con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-1.