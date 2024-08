Un tocco di Francia in Langa L' alta cucina con vista sui vigneti di Monforte d' Alba

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Miroslav Lekes, classe 1971, originario della Repubblica Ceca, imprenditore di successo nel settore della distribuzione dei farmaci, scopre le Langhe all’degli anni 2000. La passione per il paesaggio e per l’enogastronomia locali si trasforma nel desiderio di lasciare la propria impronta. Decide di investire in un progetto tra le colline did’, rilevando la Tenuta San Sebastiano, immersa in sei ettari di parco, che nel 2013 diventa Réva Vino & Resort (in lingua ceca, Réva vuol dire ‘grappolo d’uva’) e affidandosi a un management tutto piemontese. Francesco Marchese, chef del FRE Lache unisce le Langhe allaAl centro del progetto il vino e l’ospitalità, dunque. Ma il fiore all’occhiello nonché primo ambasciatore della filosofia della cantina di Lekes è probabilmente il ristorante FRE.