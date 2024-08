Ultime Notizie Roma del 28-08-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

a San Rocco città metropolitana di Cagliari un 54enne nascosto per anni la madre morta nel freezer per intestare la pensione l'uomo è stato denunciato per occultamento di cadavere truffa aggravata ai danni dello stato i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione trovando il corpo della madre settantottenne all'interno del congelatore che si trova al pianterreno dell'abitazione il corpo secondo i primi accertamenti effettuati era lì da circa 2 anni forse dal periodo del covid 1 data improvvisa di maltempo ha colpito l'Italia da nord a sud I danni più ingenti si registrano in campagna in seguito una frana si è verificato uno smottamento nella frazione di italiani con Ele comune di San Felice a Cancello nel casertano evacuate alcune abitazioni proseguono le ricerche di due persone ...