Tornano le feste di paese A Tavola la sagra dell’uva

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Con l’inizio del mese di settembrein città ledi, un modo per addolcire il rientro di molti dalle vacanze e agli abitanti dei paesi di trascorrere insieme qualche serata nel segno della tradizione. Atorna il "Settembre Tavolese" (la vecchiainiziata nel 1976, ndr), giunto ormai alla 14° edizione, organizzato dal circolo Mcl Il Faro. La festa si svolgerà per due week end consecutivi dal 6 all’8 e dal 13 al 15 settembre in piazza dei Caduti. Si inizia venerdì 6, alle 20.30, con apericena a buffet in piazza, musica dj Berta. Il giorno dopo, dalle ore 20.30, cena con menù di pesce (su prenotazione) il tutto allietato dalla musica di Monica e Stefania. Domenica 8, alle ore 15, raduno di trattori e moto d’epoca, alle 16 i giochi di una volta e la sera, dalle ore 20, cena con pizza e ballo con l’orchestra "Castellina Pasi".