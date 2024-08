Temptation Island 11 Ti vesti da put*ana! | il duro commento di un hater ad un’ex protagonista del reality show

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Mentre la dodicesima edizione disi appresta a sbarcare su Canale 5 alcune mosse social dei protagonisti dell’edizione che si è appena conclusa continuano a far parlare sul web. Oltre ad Alessia Pascarella e Lino Giuliano, la cui relazione continua a tenere banco, infatti, anche alcune foto pubblicate da Jenny Guardiano hanno scatenato glis. Diversi utenti, infatti, hanato con in modo decisamente poco carino l’abbigliamento della ragazza, facendo anche riferimento a quanto detto da Tony Renda all’interno del villaggio, ossia che non apprezzava il modo dire della fidanzata e che lo trovava poco elegante.