Sudan gli eredi dei Janjaweed stuprano i civili | le testimonianze a Human Right Watch

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “Abbiamo trattato il caso di una madre e delle sue quattro figlie, violentate di fronte al padre e ai fratelli. Non sono state in grado di lasciare la loro casa perché i miliziani della Rapid Support Forces le hanno messe agli arresti domiciliari. Queste donne sono state stuprate ripetutamente per giorni. Una delle figlie era incinta, quando sono riuscite a contattarci”. È una delleraccolte daper divulgare gli stupri come arma di guerra in un conflitto dimenticato: quello del. Tra settembre 2023 e febbraio 2024,ha condotto 42 interviste con operatori sanitari, assistenti sociali, consulenti, avvocati e volontari dei servizi di emergenza. Tra loro, 18 tra medici e infermieri hanno confermato di aver fornito assistenza diretta e supporto psicologico a 262 sopravvissuti a stupri, avvenuti tra aprile 2023 e febbraio 2024.