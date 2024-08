Santa Maria Nuova aggredisce i passanti e si scaglia contro gli agenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Firenze, 28 agosto 2024 - Dopo aver infastidito i, in posizione di pugile aspetta i poliziotti e sidi loro. Per questo, ieri mattina la polizia di stato ha arrestato un cittadino senegalese di 27 anni con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 11, i poliziotti sono intervenuti nei pressi dell’ospedale fiorentino dia seguito di alcune segnalazioni di un cittadino straniero che in strada infastidiva e minacciava sia iche gli addetti alla sicurezza della struttura ospedaliera. Nonostante l’impeto, senza apparente motivo, del 27enne, i poliziotti sono riusciti ad immobilizzarlo, evitando anche che nessuno si facesse male.