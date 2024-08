Naufragio di Palermo allarme inquinamento | al via il monitoraggio nella zona dell’affondamento

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La Procura della Repubblica di Termini Imerese ha iscritto nuovi nomi nel registro degli indagati per ildi. I magistrati stanno indagando per fare piena luce sulla tragedia avvenuta nelle prime ore del mattino di lunedì 19 agosto al largo di Porticello, nel Comune di Santa Flavia, non lontano da. Il superyacht Bayesian, battente bandiera inglese, è colato a picco e si trova tuttora a 50 metri di profondità: 15 i superstiti, mentre 7 persone hanno perso la vita. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo ecolposo. Il primo ad essere indagato è stato il comandante James Cutfield, neozelandese di 51 anni. Il capitano ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai pm durante l’interrogatorio.di, si allunga la lista degli indagati (ANSA FOTO) – cityrumors.