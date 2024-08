Napoli è caccia a un nuovo esterno | poker di nomi sul tavolo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilvuole prendere un altroper rinforzare le fasce, sulci sono ben quattro: ecco chi sono Ilsta aspettando gli arrivi di Romelu Lukaku e Scott McTominay, per procedere con le visite mediche e successivamente con le firme sui contratti. Poi i due si aggregheranno alla squadra di Antonio Conte, che li aspetta a braccia aperte dopo le trattative lunghe ed estenuanti che più hanno caratterizzato questa sessione di mercato del club partenopeo. Non è ancora chiaro se l’affare relativo a Billy Gilmour sia saltato. Questo perché il centrocampista scozzese, nemmeno convocato in Carabao Cup contro il Crawley Town, potrebbe rimanere al Brighton dopo l’infortunio di Matt O’Riley. L’ex Celtic è uscito dopo pochi minuti dall’esordio per un brutto intervento di Jay Williams e c’è tanta preoccupazione anche in casaper le sue condizioni.