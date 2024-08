Mister D’Angelo di fronte al trittico di sfide | Serve la giusta dimensione fisica per tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Riuscirà lo Spezia ad essere ‘da Picco’, anche al San Vito-Marulla di Cosenza? Attendiamo le risposte di stasera quando la truppa di Lucaafrà i calabresi nella terza giornata di campionato. "Come tutte le partite di Serie B, anche la sfida in Calabria sarà complicata, affrontiamo una squadra forte, ostica, che pressa a tutto campo, uomo su uomo". Che avversario sarà? "Hanno vinto contro la Cremonese alla prima, una corazzata del campionato e poi hanno perso all’ultimo minuto nella trasferta di Mantova, giocando comunque una buona gara: sappiamo dunque che sarà non semplice, ma possiamo giocarcela". Magari sfruttando ancora una volta le palle inattive? "Siamo sempre pericolosi su quelle situazioni, ci stiamo lavorando intensamente e stiamo facendo davvero bene da quel punto di vista".