McTominay lascia Manchester | ecco la data precisa del suo arrivo a Napoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Scottè pronto a dire addio alUnited dopo 22 anni al servizio dei Red Devils, decisiva la volontà del calciatore dettata dalla chiamata di Antonio Conte. Ilsta completando la rosa in questi ultimi giorni, oggi è stato il fatidico Lukaku day e i tifosi avranno altri giorni simili. I tifosi partenopei negli ultimi anni non sono stati abituati ad accogliere calciatori di questo calibro e quindi la situazione pare quasi inusuale. L’avvenuta di Antonio Conte non solo ha portato una ventata d’aria fresca ma è stato anche una chiave fondamentale per convincere dei calciatori ad accettare il progetto anche senza coppe. Scottsarebbe dovuto arrivare oggi in Italia ma c’è stato un ritardo visto cheUnited dovevano completare alcuni aspetti burocratici.