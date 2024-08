Londa torna la Festa di Settembre con eventi e attività

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Firenze, 28 agosto 2024 -la tradizionaledidi, nata per celebrare la celebre Pesca Regina, eccellenza del luogo e presidio Slowfood. Dal 6 all'8un weekend diedche animeranno le vie del paese per far scoprire le tipicità culturali, naturalistiche ed enogastronomiche del territorio. I tre giorni diprevedono stand enogastronomici edorganizzati e gestiti dalle associazioni locali coordinate dalla Pro Loco, tra i quali: il concorso “Pesca d’Argento 2024” che dal 1983 assegna al miglior produttore un riconoscimento per la miglior Pesca Regina prodotta nell’anno, una mostra del libro, spettacoli musicali e dj set. All’interno della 3 giorni, si inserisce il programma di restituzione di A dimora, la prima residenza d’artista della Montagna Fiorentina, quest’anno alla sua seconda edizione.