La nouvelle cuisine e il sentire comune

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La recente scomparsa di uno dei suoi padri fondatori, il cuoco Michel Guérard, ci dà l’occasione di ripensare a quel movimento che ha cambiato nel profondo la gastronomia occidentale. «Laè un movimento culinario emerso in Francia nel 1972 per merito dei critici Henri Gault e Christian Millau. Esso deve essere comparato ad altri movimenti di nuova tendenza apparsi alla fine della seconda guerra mondiale: lacritique littéraire, il nouveau roman e lavague. In ogni caso l’espressione non era nuova: essa era stata già utilizzata nel diciottesimo secolo come attesta Voltaire. () Essa è nata per impulso di cuochi formatisi alla scuola di grandi chef, che hanno abbandonato la tradizione per percorrere canali diversi per praticare la loro arte.