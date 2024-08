Ius scholae Richetti Azione | Basta chiacchiere presenteremo un emendamento per introdurlo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) (Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2024 "Ci sono due modi di fare politica: il primo è riempire l'etere di dichiarazioni, interviste, lo scontro politico, il dibattito estivo; l'altro è far accadere le cose e agire nel concreto. Noiunsullo Ius, sul fatto che dopo dieci anni di forme di studio in Italia si può diventare cittadini italiani. Quest'estate se ne è discusso molto, da Forza Italia al Pd. e Forza Italia l'ha utilizzato per alzare i toni all'interno della maggioranza, il PD per sfidare la destra su un tema caro alla sinistra.fa sul serio:une lo collegheremo al primo provvedimento utile e lì si vedrà. Chi ci credeva davvero lo voterà insieme a noi, chi invece ha fatto finta dimostrerà che il bipolarismo è finito" così il deputato Matteodi, in un video sul profilo Instagram del partito.