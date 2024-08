Irpinia in lutto per la scomparsa dell’imprenditore Caposella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoinper laGaetano, punto di riferimento dell’intero settore edile della provincia lanciando il Made in Italy e facendo della sua passione un lavoro. Residente ad Avellino si è spento all’età di 77 anni dopo essere stato per decenni alla guida del maglificio di famiglia, fondato dai suoi genitori a Reggio Emilia negli anni ’60 e poi trasferito ad Avellino. Instancabile lavoratore e vero appassionato del suo mestiere, Capossela ha saputo trasmettere la sua passione imprenditoriale ai tre figli, che oggi portano avanti con successo l’attività di famiglia, producendo non solo maglieria ma anche accessori per l’industria della confezione. I funerali si svolgeranno domani. giovedì 29 agosto, alle 10.30 presso la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a Torrette di Mercogliano.