Il caso Durov le parole di Zuckerberg Spotify in allarme | perché è in gioco la libertà d’informarsi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Non è raro in questi giorni imbattersi in un news popolato dai nomi dei fondatori dei più famosi colossi del Tech, coinvolti in episodi o autori di dichiarazioni spesso sconfinanti nella cronaca politica. Come infatti abbiamo ampiamente appreso in queste ultime ore, Markha ammesso, in una lettera inviata alla Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a guida repubblicana, di aver “ricevuto pressioni” dal governo per “censurare” contenuti relativi alla pandemia di Covid-19, anche quelli di natura satirica. E si è dichiarato “rammaricato” per la decisione di acconsentire alle richieste dell’amministrazione Biden-Harris. In questi stessi giorni un altro pioniere dei social è stato protagonista della cronaca, si tratta del fondatore di Telegram, Pavel, arrestato dalla polizia giudiziaria in Francia il 25 agosto.