Geolier sold out e raddoppio per la data romana nei palasport nel 2025

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arriva ilout per laneidinel, l’artista partenopeo annuncia ilnella Capitale Se con il tempoha dimostrato a tutti la passione e la potenza che riesce a sprigionare su un palco, con il 2024 ha confermato e superato le aspettative di un’Italia intera. Ma il rapper, tra i più importanti della scena, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo aver annunciato il suo primo Ippodromo previsto per il 25 luglionella sua Napoli e 5 imperdibili appuntamenti neidelle principali città della nazione, oggi arriva ilout del 28 marzo e ildellanella capitale previsto per il 29 marzoal Palazzo dello Sport di Roma, reduce dal successo di 32.000 spettatori per un Rock in Roma tutto esaurito quest’estate.