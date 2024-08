Emorragia di Follower | Si Mette Male Per Fedez!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di mercoledì 28 agosto 2024)perde migliaia disu Instagram. Ma perchè sta succedendo questo? Ecco che cosa sta accadendo! Negli ultimi mesi,ha cercato in tutti i modi di mantenere la sua presenza sui social media, facendo parlare di sé in ogni occasione possibile. Tuttavia, nonostante il suo costante protagonismo, il rapper sta registrando un preoccupante calo disu Instagram. Tra polemiche infuocate, frecciate verso l’ex moglie Chiara Ferragni e feste esclusive, sembra che il suo pubblico abbia iniziato a voltargli le spalle. Un’analisi dei dati fornita da Not Just Analytics rivela un quadro impietoso per il cantante di Rozzano. Nel solo periodo compreso tra il 26 luglio e il 24 agosto,ha perso ben 48.000, con una media di circa 10.000 utenti che si disconnettono dal suo profilo ogni settimana. Questo trend negativo si traduce in oltre 1.