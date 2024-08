Ciclismo Trofeo Città di Castelfiorentino La doppietta è veneta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024)per la squadra junioresdelle Industrie Forniture Moro neldi-Circolo Il Bastione, valevole anche per il campionato provinciale fiorentino, e organizzato dalla Valdelsa Duemila sotto la regìa di Paolo Maraffon. Ha vinto il forte velocista Riccardo Fabbro che ha regolato un gruppo di una ventina di corridori, secondo il compagno di squadra Massolin. La corsa dopo la prima parte interamente pianeggiante, si è animata ai 3 passaggi sulla salita di Castelnuovo Elsa con una fuga generosa di Paltrinieri del team emiliano Nial Nizzoli raggiunto dal gruppo che poi si è conteso il successo a 7 km dal traguardo di via Cesare Battisti. A essere soddisfatto in questa gara anche Giorgio Del Mastio, atleta di San Casciano Val di Pesa del Team Pieri Calenzano, che ha conquistato la maglia di campione provinciale fiorentino.